Людей, обладающих знаниями, было мало во все времена – Собчак

Журналист, автор YouTube-канала “Осторожно, Собчак" Ксения Собчак на "Евразийском Медиа Форуме" высказалась о том, падает ли уровень образования в современном мире, передает корреспондент zakon.kz.

То, с чем я не согласна, это то, что уровень образования падает. Мы просто должны смириться с тем, что необразованных людей, верящих любой информации, всегда было много. Просто раньше они где-то тихо находились, и мы их не видели, а сейчас интернет вывел эту массу наружу, так как у каждого человека есть возможность высказаться, - сказала Собчак в ходе сессии "Много информации – мало правды" "Евразийского Медиа Форума".

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По ее словам, в целом, людей, обладающих знаниями, профессионализмом, любящих качественную информацию, было мало и будет мало во все времена.

Мы сделала дебаты на нашем канале. Нашли двух докторов наук, один из которых был готов отстаивать позицию, что вакцинация – это зло с научной точки зрения. Это был такой научный спор, все факты этого человека были опровергнуты во время дискуссии, и было понятно, что все, на что он опирается, не очень состоятельно именно с профессиональной точки зрения. Но, как думаете, кто победил по голосованию в этой дискуссии? Все равно большинство людей проголосовали за позицию не вакцинации. Страшно то, что ты можешь доказать, провести дискуссию, и выложить все факты, но все равно большинство будет принимать определенные нравящиеся им точки зрения. Что с этим делать? Эта проблема гораздо глубже. Проблема того, что, если ты людям пообещаешь легкий путь в политике, экономике, они всегда пойдут за ним, а не за более сложным. Это касается всех нас, всего мира, - добавила она.

Мадина Мамырханова, Нур-Султан