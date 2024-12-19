Ксения Собчак назвала самых лучших людей

Кадрами с празднования 43-летняя селебрити поделилась в Instagram.

"Самые лучшие люди, самое счастливое время и самая офигенная команда. Спасибо всем! В этот раз корпоратив получился прям с оптимизмом и светлым взглядом в будущее. Без вас всех мы бы не выжили и не делали бы самый лучший продукт на рынке! Обожаю и обнимаю каждого", – написала 19 декабря 2024 года Ксения Собчак, обращаясь к команде "Осторожно, Media".