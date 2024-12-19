Ксения Собчак назвала самых лучших людей
Фото: Instagram/xenia_sobchak
Известная российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак похвасталась своей командой, с которой уже успела на широкую ногу отпраздновать новогодний корпоратив, сообщает Zakon.kz.
Кадрами с празднования 43-летняя селебрити поделилась в Instagram.
"Самые лучшие люди, самое счастливое время и самая офигенная команда. Спасибо всем! В этот раз корпоратив получился прям с оптимизмом и светлым взглядом в будущее. Без вас всех мы бы не выжили и не делали бы самый лучший продукт на рынке! Обожаю и обнимаю каждого", – написала 19 декабря 2024 года Ксения Собчак, обращаясь к команде "Осторожно, Media".
Поклонники "блондинки в шоколаде" закидали кумира комплиментами. Они также пожелали ей и коллективу больших успехов:
- "Красотка Ксюша".
- "Большая команда".
- "Успехов вам и только вперед".
- "Ксюша, больших вам и вашей команде успехов! Вы – молодцы, работу, конечно, вы делаете свою на 5+. Как хорошо, что есть такой журналист, как Ксюша".
Ранее мы писали, что Ксения Собчак воссоединилась с бывшим супругом Максимом Виторганом ради важного события.
Поделиться новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript