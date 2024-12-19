#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
522.63
548.66
5.07
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
522.63
548.66
5.07
Культура и шоу-бизнес

Ксения Собчак назвала самых лучших людей

Ксения Собчак назвала самых лучших людей, фото - Новости Zakon.kz от 19.12.2024 13:37 Фото: Instagram/xenia_sobchak
Известная российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак похвасталась своей командой, с которой уже успела на широкую ногу отпраздновать новогодний корпоратив, сообщает Zakon.kz.

Кадрами с празднования 43-летняя селебрити поделилась в Instagram.

"Самые лучшие люди, самое счастливое время и самая офигенная команда. Спасибо всем! В этот раз корпоратив получился прям с оптимизмом и светлым взглядом в будущее. Без вас всех мы бы не выжили и не делали бы самый лучший продукт на рынке! Обожаю и обнимаю каждого", – написала 19 декабря 2024 года Ксения Собчак, обращаясь к команде "Осторожно, Media".

Поклонники "блондинки в шоколаде" закидали кумира комплиментами. Они также пожелали ей и коллективу больших успехов:

  • "Красотка Ксюша".
  • "Большая команда".
  • "Успехов вам и только вперед".
  • "Ксюша, больших вам и вашей команде успехов! Вы – молодцы, работу, конечно, вы делаете свою на 5+. Как хорошо, что есть такой журналист, как Ксюша".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 19.12.2024 13:37
"Похотливый режиссер": Валентина Талызина раскритиковала мужа Ксении Собчак
, фото - Новости Zakon.kz от 19.12.2024 13:37

Ранее мы писали, что Ксения Собчак воссоединилась с бывшим супругом Максимом Виторганом ради важного события.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Поделиться новостью
Читайте также
"Взрослая" дочь Леры Кудрявцевой заставила маму расплакаться
Культура и шоу-бизнес
12:14, Сегодня
"Взрослая" дочь Леры Кудрявцевой заставила маму расплакаться
Танцующая на берегу океана Кристина Орбакайте завоевала поклонников
Культура и шоу-бизнес
11:53, Сегодня
Танцующая на берегу океана Кристина Орбакайте завоевала поклонников
Казахстанец на тое перепутал змею с казы
Культура и шоу-бизнес
10:28, Сегодня
Казахстанец на тое перепутал змею с казы
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: