Россия построит на Байконыре комплекс для пусков "Союза-5"

16 сентября 2021, 21:36
Фото: t.me/rogozin_do

Казахстанский ТОО Bazis construction и Российский Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры подписали договор о создании комплекса для пусков ракеты-носителя "Союз-5" на Байконыре, сообщает zakon.kz.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Договор на создание на Байконуре ракетно-космического комплекса для обеспечения пусков новейшей ракеты-носителя "Союз-5" подписан между Центром эксплуатации наземной космической инфраструктуры и ТОО Basis construction, - написал Рогозин в Telegram-канале.


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