Казахстан и Россия создадут межгосударственную комиссию по проведению летных испытаний "Союза-5" и "Байтерека"

Постановлением правительства РК одобрено Соглашение между правительством РК и правительством России о создании казахстанско-российской межгосударственной комиссии по проведению летных испытаний космического ракетного комплекса "Союз-5" и "Байтерек", сообщает Zakon.kz.

Межгосударственная комиссия руководит работами по проведению летных испытаний космического ракетного комплекса "Союз-5" и космического ракетного комплекса "Байтерек" (КРК) в рамках Соглашения о КРК "Байтерек".

Основными задачами Межгосударственной комиссии являются:

общее руководство проведением летных испытаний КРК;

организация всесторонней проверки и подтверждения характеристик (в том числе предельно допустимых значений) КРК и его составных частей, заданных в тактико-техническом задании или техническом задании, в условиях, максимально приближенных к условиям применения и эксплуатации, и в реальных условиях функционирования;

организация отработки эксплуатационной документации и проверки достаточности и эффективности экспериментальной отработки КРК и его составных частей;

принятие в случае аварии необходимых мер по ликвидации ее последствий;

определение возможности принятия КРК и его составных частей в эксплуатацию или для решения (выполнения) целевых задач.

Межгосударственная комиссия в целях выполнения возложенных на нее основных задач:

принимает решение о начале и завершении летных испытаний КРК и другие необходимые решения в соответствии с программой летных испытаний;

рассматривает результаты работ по устранению недостатков, имевших место при подготовке к проведению и в ходе летных испытаний КРК и его составных частей;

контролирует выполнение мероприятий по обеспечению безопасности проведения летных испытаний КРК и его составных частей;

организует работы по выяснению причин аварий и отказов при летных испытаниях КРК и его составных частей и по недопущению их повторения;

координирует деятельность комиссий по проведению межведомственных испытаний и испытаний по частным программам и методикам, которые предусмотрены программой летных испытаний КРК;

организует при необходимости в установленном порядке взаимодействие с организациями других государств;

представляет информацию об основных результатах летных испытаний КРК в правительство Казахстана и правительство России.

Соглашение совершено в городе Москва 12 ноября 2025 года.

Постановление вводится в действие с 11 ноября 2025 года.