Право

Казахстан и Россия создадут межгосударственную комиссию по проведению летных испытаний "Союза-5" и "Байтерека"

Космодром Байконур, Байконурский космодром, ракета, ракеты, запуск ракеты, запуск ракет, космический комплекс Байконур, фото - Новости Zakon.kz от 17.11.2025 15:11 Фото: АО "ЦЭНКИ"
Постановлением правительства РК одобрено Соглашение между правительством РК и правительством России о создании казахстанско-российской межгосударственной комиссии по проведению летных испытаний космического ракетного комплекса "Союз-5" и "Байтерек", сообщает Zakon.kz.

Межгосударственная комиссия руководит работами по проведению летных испытаний космического ракетного комплекса "Союз-5" и космического ракетного комплекса "Байтерек" (КРК) в рамках Соглашения о КРК "Байтерек".

Основными задачами Межгосударственной комиссии являются:

  • общее руководство проведением летных испытаний КРК;
  • организация всесторонней проверки и подтверждения характеристик (в том числе предельно допустимых значений) КРК и его составных частей, заданных в тактико-техническом задании или техническом задании, в условиях, максимально приближенных к условиям применения и эксплуатации, и в реальных условиях функционирования;
  • организация отработки эксплуатационной документации и проверки достаточности и эффективности экспериментальной отработки КРК и его составных частей;
  • принятие в случае аварии необходимых мер по ликвидации ее последствий;
  • определение возможности принятия КРК и его составных частей в эксплуатацию или для решения (выполнения) целевых задач.

Межгосударственная комиссия в целях выполнения возложенных на нее основных задач:

  • принимает решение о начале и завершении летных испытаний КРК и другие необходимые решения в соответствии с программой летных испытаний;
  • рассматривает результаты работ по устранению недостатков, имевших место при подготовке к проведению и в ходе летных испытаний КРК и его составных частей;
  • контролирует выполнение мероприятий по обеспечению безопасности проведения летных испытаний КРК и его составных частей;
  • организует работы по выяснению причин аварий и отказов при летных испытаниях КРК и его составных частей и по недопущению их повторения;
  • координирует деятельность комиссий по проведению межведомственных испытаний и испытаний по частным программам и методикам, которые предусмотрены программой летных испытаний КРК;
  • организует при необходимости в установленном порядке взаимодействие с организациями других государств;
  • представляет информацию об основных результатах летных испытаний КРК в правительство Казахстана и правительство России.

Соглашение совершено в городе Москва 12 ноября 2025 года.

Постановление вводится в действие с 11 ноября 2025 года.

Лариса Черненко
Лариса Черненко
