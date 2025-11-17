Казахстан и Россия создадут межгосударственную комиссию по проведению летных испытаний "Союза-5" и "Байтерека"
Постановлением правительства РК одобрено Соглашение между правительством РК и правительством России о создании казахстанско-российской межгосударственной комиссии по проведению летных испытаний космического ракетного комплекса "Союз-5" и "Байтерек", сообщает Zakon.kz.
Межгосударственная комиссия руководит работами по проведению летных испытаний космического ракетного комплекса "Союз-5" и космического ракетного комплекса "Байтерек" (КРК) в рамках Соглашения о КРК "Байтерек".
Основными задачами Межгосударственной комиссии являются:
- общее руководство проведением летных испытаний КРК;
- организация всесторонней проверки и подтверждения характеристик (в том числе предельно допустимых значений) КРК и его составных частей, заданных в тактико-техническом задании или техническом задании, в условиях, максимально приближенных к условиям применения и эксплуатации, и в реальных условиях функционирования;
- организация отработки эксплуатационной документации и проверки достаточности и эффективности экспериментальной отработки КРК и его составных частей;
- принятие в случае аварии необходимых мер по ликвидации ее последствий;
- определение возможности принятия КРК и его составных частей в эксплуатацию или для решения (выполнения) целевых задач.
Межгосударственная комиссия в целях выполнения возложенных на нее основных задач:
- принимает решение о начале и завершении летных испытаний КРК и другие необходимые решения в соответствии с программой летных испытаний;
- рассматривает результаты работ по устранению недостатков, имевших место при подготовке к проведению и в ходе летных испытаний КРК и его составных частей;
- контролирует выполнение мероприятий по обеспечению безопасности проведения летных испытаний КРК и его составных частей;
- организует работы по выяснению причин аварий и отказов при летных испытаниях КРК и его составных частей и по недопущению их повторения;
- координирует деятельность комиссий по проведению межведомственных испытаний и испытаний по частным программам и методикам, которые предусмотрены программой летных испытаний КРК;
- организует при необходимости в установленном порядке взаимодействие с организациями других государств;
- представляет информацию об основных результатах летных испытаний КРК в правительство Казахстана и правительство России.
Соглашение совершено в городе Москва 12 ноября 2025 года.
Постановление вводится в действие с 11 ноября 2025 года.
