Незначительный спад по заражению COVID-19 зафиксирован в РК

17 сентября 2021, 08:01
Фото: zakon.kz / Павел Михеев

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане за 12 сентября 2021 года. Число заболевших за 16 сентября уменьшилось по сравнению с прошлым днем на 262 человека. В Алматы заразившихся меньше на 53 человека, в Шымкенте и Актюбинской области - на 20 человек. Общее уменьшение зафиксировано по всей стране, кроме, к сожалению, столицы, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрирован 3081 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в городе Нур-Султан - 338,
  • в городе Алматы - 651,
  • в городе Шымкент - 102,
  • в Акмолинской области - 170,
  • в Актюбинской области - 224,
  • в Алматинской области - 252,
  • в Атырауской области - 98,
  • в ВКО - 114,
  • в Жамбылской области - 71,
  • в ЗКО - 103,
  • в Карагандинской области - 392,
  • в Костанайской области - 140,
  • в Кызылординской области - 64,
  • в Мангистауской области - 40,
  • в Павлодарской области - 198,
  • в СКО - 72,
  • в Туркестанской области - 52.

Всего в стране подтверждено 854 742 случая.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 4763 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в городе Нур-Султан - 514,
  • в городе Алматы - 1053,
  • в городе Шымкент - 64,
  • в Акмолинской области - 248,
  • в Актюбинской области - 582,
  • в Алматинской области - 509,
  • в Атырауской области - 458,
  • в ВКО - 123,
  • в Жамбылской области - 37,
  • в ЗКО - 20,
  • в Карагандинской области - 319,
  • в Костанайской области - 117,
  • в Кызылординской области - 63,
  • в Мангистауской области - 183,
  • в Павлодарской области - 411,
  • в СКО - 33,
  • в Туркестанской области - 29.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 779 869 человек.


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