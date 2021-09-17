Незначительный спад по заражению COVID-19 зафиксирован в РК

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане за 12 сентября 2021 года. Число заболевших за 16 сентября уменьшилось по сравнению с прошлым днем на 262 человека. В Алматы заразившихся меньше на 53 человека, в Шымкенте и Актюбинской области - на 20 человек. Общее уменьшение зафиксировано по всей стране, кроме, к сожалению, столицы, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрирован 3081 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
Всего в стране подтверждено 854 742 случая.
В Казахстане 4763 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 779 869 человек.
Хотите быть в курсе важных новостей?