Иманбек выиграл в номинации "Открытие года" по версии GQ Russia

17 сентября 2021, 08:49
Фото: instagram.com/imanbekmusic

Казахстанец Иманбек Зейкенов, больше известный как DJ Иманбек, победил в номинации "Открытие года" ежегодной премии журнала GQ Russia, сообщает zakon.kz.

Журнал опубликовал список победителей премии Men of the Year 2021 на своем официальном сайте.

Премия Grammy, миллиарды прослушиваний на аудиоплатформах и контракты с мировыми музыкальными компаниями и лейблами. Уверены, что для молодого казахстанского диджея и продюсера Иманбека Зейкенова, сделавшего ремикс трека Roses рэпера SAINt JHN, звучавшего отовсюду в этом году, это только начало. GQ Russia

В марте 2021 года казахстанец Imanbek получил престижную музыкальную премию Grammy за ремикс песни Roses. Церемония вручения награды должна была пройти 31 января текущего года, но из-за коронавируса ее перенесли на 15 марта. На 63-й церемонии Grammy, которая проходила онлайн, объявили, что Иманбек Зейкенов стал победителем в номинации "лучший ремикс".

20-летний Иманбек родом из города Аксу Павлодарской области. Музыкой увлекался с детства, но вплотную стал ей заниматься в 17 лет, когда учился на железнодорожника, а также работал на местной железнодорожной станции.

У Иманбека нет музыкального образования, всему он учился с помощью видеороликов на YouTube. Летом 2019 года музыкант сделал ремикс на трек Roses американского исполнителя SAINt JHN и загрузил его в социальные сети. Через несколько месяцев трек стал мировым хитом. Видеозапись собрала миллионы просмотров, ремикс возглавил список лучших танцевальных композиций года по версии Billboard.


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