Соперники "Кайрата" по Лиге конференций разошлись миром

16 сентября закрылась неделя европейских клубных турниров по футболу, передает zakon.kz.

Закрывала трехдневный евротур Лига конференций. Напоминаем, что в Алматы "Кайрат" сыграл вничью с "Омонией" из Кипра - 0:0. Будущие соперники алматинцев по подгруппе - "Карабах" и "Базель" - играли в Баку, и там тоже финальный свисток арбитра зафиксировал ничью - 0:0.

Остальные результаты сыгранных матчей:

"Маккаби Тель-Авив" - "Алашкерт" - 4:1

"Маккаби Хайфа" - "Фейеноорд"- 0:0

"Линьколн" - "Паок" - 0:2

"Флора" - "Гент" - 0:1

"Мура" - "Витесс" - 0:1

"Слован" - "Копенгаген" - 1:3

"ХИК" - "ЛАСК" - 0:2

"Ренн" - "Тоттенхэм" - 2:2

"Славия" - "Унион" - 3:1

"Рома" - ЦСКА (София) - 5:1

"Будё-Глимт" - "Заря" - 3:1

"Анартосис Фамагуста" - "Партизан" - 0:2

"Яблонец" - "ЧФР Клуж" - 1:0

"Раннерс" - "АЗ" - 2:2

Игры 2-го тура Лиги конференций пройдут в начале октября. "Кайрат" на выезде сыграет 1 октября с "Базелем".

Куандык Шынасилов