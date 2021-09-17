Назначен глава Комитета инвестиций МИД Казахстана

Назначен председатель Комитета инвестиций Министерства иностранных дел Казахстана, сообщает zakon.kz.

Ардак Темирханович Зебешев назначен председателем Комитета инвестиций Министерства иностранных дел РК. пресс-служба МИД РК

Ардак Зебешев родился в 1981 году в Южно-Казахстанской области (ныне Туркестанская область). Трудовой путь начал в 2003 году с должности главного специалиста Управления организационно-кадровой и аналитической работы Управления труда и социальной защиты населения акима Шымкента. В разные годы работал в Министерстве сельского хозяйства РК, в Посольстве РК в Республике Узбекистан, а также Канцелярии премьер-министра РК.

В 2016-2018 годах занимал должность руководителя секретариата председателя правления АО "ФНБ "Самрук-Казына".

В 2018-2019 годах был советником заместителя премьер-министра, министра сельского хозяйства РК.

С апреля 2019-го по март 2020 года занимал должность руководителя Управления по сопровождению и реализации инвестиционных проектов Комитета по инвестициям МИД РК.

С марта 2020 года по настоящее время работал заместителем председателя Комитета по инвестициям МИД РК.