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Законодательство РК

Экс-советник премьера возглавил комитет в МИДе Казахстана

Экс-советник премьера возглавил комитет в МИД Казахстана Фото: Telegram/pressmfakz
Назначен новый председатель Комитета по инвестициям Министерства иностранных дел (МИД) РК. Им стал Габидулла Оспанкулов, который ранее занимал должность советника премьер-министра Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно 23 февраля 2024 года из Telegram-канала внешнеполитического ведомства.

"Габидулла Оспанкулов назначен председателем Комитета по инвестициям Министерства иностранных дел РК", – говорится в сообщении.

Габидулла Оспанкулов родился 13 июля 1981 года в Южно-Казахстанской области (ныне Туркестанская область). Окончил Казахский государственный юридический университет в 2002 году, Казахстанско-Российский университет в 2007 году и Университет Бирмингема.

Трудовую деятельность начал в 1999 году в качестве помощника юриста ТОО "Евразия Консалтинг". С 2002 по 2010 год работал на различных позициях в Сенате Парламента РК и Представительстве президента РК в Парламенте. В 2010-2019 годах работал заместителем акима Экибастуза и Западно-Казахстанской области, занимал руководящие должности в Министерстве образования и науки РК.

В 2019 году был секретарем партии Nur Otan (ныне Amanat). С 2019 по 2020 год работал вице-министром информации и общественного развития РК, в период с 2021 по 2024 год – государственный инспектор, заместитель заведующего, заведующий отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации президента РК. С 2023 по 2024 год занимал должность первого заместителя руководителя Аппарата правительства РК.

До назначения председателем Комитета по инвестициям МИД РК, с февраля 2024 года, был советником премьер-министра Казахстана.

С сентября 2021 года должность главы Комитета по инвестициям МИД РК занимал Ардак Зебешев, которого с февраля 2024 года назначили заместителем акима Кызылординской области.

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