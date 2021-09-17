В Алматы пропал подросток

В Алматы пропал 14-летний подросток, сообщает zakon.kz.

Девушка ушла вечером из школы №91 и не вернулась.

Была одета в черную футболку и черные джинсы, белые кроссовки. Волосы окрашены в рыжий цвет, рост 160-165 см, - говорится в сообщении.

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В полиции города отметили, что с заявлением родители девочки обратились накануне ночью.

В настоящее время организованы розыскные мероприятия, изучаются обстоятельства, проверяется окружение девочки. Мы нацелены на благоприятный исход, - сообщили в Управлении полиции Алатауского района, - уточнили в ведомстве.