Без вести пропавшего павлодарца нашли убитым
Фото: Zakon.kz
В ходе розыскных мероприятий сотрудниками полиции найдено тело ранее без вести пропавшего жителя города Павлодара, сообщает Zakon.kz.
Обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе расследования.
"Возбуждено уголовное дело по статье убийство. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию лица, причастного к преступлению".Пресс-служба ДП Павлодарской области
Ранее сообщалось, что убийство 20-летней давности раскрыли в ВКО.
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