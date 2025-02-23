Без вести пропавшего павлодарца нашли убитым

В ходе розыскных мероприятий сотрудниками полиции найдено тело ранее без вести пропавшего жителя города Павлодара, сообщает Zakon.kz.

Обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе расследования.



"Возбуждено уголовное дело по статье убийство. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию лица, причастного к преступлению". Пресс-служба ДП Павлодарской области

Ранее сообщалось, что убийство 20-летней давности раскрыли в ВКО.