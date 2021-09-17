Казахстанцы продолжают покидать страну - почему

Необходимо создавать комфортные условия для жизни по всем направлениям, чтобы граждане хотели оставаться в стране. Такое заявление сделала директор Департамента стратегии и проектного управления Центра развития трудовых ресурсов МТСЗН РК Александра Молчановская, передает корреспондент zakon.kz.

В Казахстане внутренняя миграция продолжает расти, граждане, конечно же, хотят найти наиболее благоприятные условия для жизни. Из-за пандемии темпы миграционных процессов замедлились, но все равно в 2020 году показатель почти в два раза выше данных 2015 года. Точками притяжения по-прежнему остаются города республиканского значения и промышленные западные регионы, - сказала Молчановская в ходе онлайн-презентации "Первого Национального доклада о рынке труда Казахстана".

Во внешней миграции, добавила она, в среднем отрицательное сальдо составляет 22 тыс человек.

Чаще всего казахстанцы выезжают в страны СНГ: туда за последние пять лет выехало почти 200 тыс человек. Молодежь чаще всего выезжает за рубеж на обучение и остается там, потому что там свои условия для поступления и не требуется сдача ЕНТ. В последнее время поднимается проблема утечки кадров, и безусловно, это вызов, но в то же время миграция - это естественный процесс. Мы не можем запретить людям уезжать из страны. Миграция населения будет всегда, это необратимый процесс. Чтобы граждане хотели оставаться в стране, необходимы комплексные меры - то есть нужно создавать комфортные условия для жизни по всем направлениям, - отметила эксперт.

Читайте также:

Из Казахстана стали чаще уезжать

В целях решения дефицита кадров страна, добавила она, ежегодно привлекает иностранных специалистов.

В 2020 году было привлечено 14 тыс иностранных работников. Лидером является Атырауская область, где насчитывается более 40% иностранных кадров, меньше всего привлекают иностранных работников северные регионы. В основном - это граждане Китая, Турции и Индии и в основном они работают в строительстве и промышленности, - резюмировала Молчановская.

Мадина Мамырханова, Нур-Султан