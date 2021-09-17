Найден автор фейкового сообщения о смерти школьника в Костанае

Стало известно, кто рассылал фейковое сообщение о смерти школьника после прививки в Костанае, сообщает zakon.kz.

Автор утверждал, что после тайных прививок школьникам от коронавируса - один скончался, а у других наблюдают тяжелые последствия.

Полицейскими установлен мужчина, записавший аудиосообщение. Им оказался 38-летний житель областного центра. По данному факту сотрудниками полиции ведется досудебное расследование, - отметили в полиции.

Мужчина работает дальнобойщиком.