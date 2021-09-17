Сын Александра Винокурова выступит на ЧМ по шоссейному велоспорту

17 сентября 2021, 15:51
Фото: instagram.com / alexandrvinokurov

Индивидуальной гонкой на время у мужчин откроется во Фландрии (Бельгия) Чемпионат мира по шоссейному велоспорту, передает zakon.kz.

Как сообщает uci.org, дистанция в 43,3 км проложена от города Кнокке-Хейст до столицы Западной Фландрии - Брюгге.

Чемпионат мира UCI Road World Championship 2021, который пройдет во Фландрии с 19 по 26 сентября, станет уникальной неделей соревнований и празднований.

UCI (Международный союз велосипедистов) в нынешнем году отмечает юбилей - ровно 100 лет назад были проведены первые мероприятия по велосипедному спорту.

В Бельгию приедут мировые звезды и молодые таланты, они будут гоняться за славой и званиями в 11 видах дисциплин:

  • индивидуальные заезды на время (ITT);
  • шоссейные гонки для "женщин-элиты" и юниорок;
  • "мужчин-элиты";
  • мужчин до 23 лет и юниоров;
  • смешанная командная гонка на время.

За два дня до начала этих соревнований главный тренер сборной Казахстана по велоспорту и известный спринтер в прошлом Асан Базаев назвал состав сборной Казахстана.

Индивидуальная гонка, категория U23:

  • Игорь Чжан, Евгений Федоров

Групповая гонка, U23:

  • Николя Винокуров (сын генерального менеджера велокоманды "Астана" Александра Винокурова);
  • Евгений Федоров;
  • Глеб Бруссенский;
  • Нурберген Нурлыхасым;
  • Александр Семёнов.

Мужчины, индивидуальная гонка:

  • Дмитрий Груздев;
  • Даниил Фоминых.

Групповая гонка:

  • Дмитрий Груздев;
  • Даниил Фоминых;
  • Юрий Натаров;
  • Евгений Гидич;
  • Алексей Луценко (запас).
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Публикация от assan_bazayev (@assan_bazayev)

Куандык Шынасилов


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