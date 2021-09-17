Юлия Путинцева получила шанс выйти в финал Словенского турнира

В Словении проходит профессиональный турнир из серии WTA – Zavarovalnica Sava Portoroz, передает zakon.kz.

В качестве 2-ой сеяной теннисистки на этом турнире участвует казахстанка Юлия Путинцева. Она, как одна из фаворитов текущего турнира, оправдывает прогнозы специалистов. На данный час она сумела добраться до полуфинала в одиночке, переиграв в третьем круге итальянку Люсиу Бронзетти – 6:3, 6:2.

Соперницей Путинцевой по полуфиналу будет победитель матча Сорана Кирсти (Румыния) – Жасмин Паолини (Италия).

Куандык Шынасилов