Юлия Путинцева получила шанс выйти в финал Словенского турнира

17 сентября 2021, 17:38
Фото: instagram / yulia_putintseva

В Словении проходит профессиональный турнир из серии WTA – Zavarovalnica Sava Portoroz, передает zakon.kz.

В качестве 2-ой сеяной теннисистки на этом турнире участвует казахстанка Юлия Путинцева. Она, как одна из фаворитов текущего турнира, оправдывает прогнозы специалистов. На данный час она сумела добраться до полуфинала в одиночке, переиграв в третьем круге итальянку Люсиу Бронзетти – 6:3, 6:2.

Соперницей Путинцевой по полуфиналу будет победитель матча Сорана Кирсти (Румыния) – Жасмин Паолини (Италия).

Куандык Шынасилов


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