Юлия Путинцева не смогла выйти в финал турнира в Китае

Эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, кровь, пот, прогнозы – на You Tube-канал Olimpbet Play. А также розыгрыши призов, челленджи, интервью и многое другое. Подпишитесь и дышите спортом вместе с нами!

В игре за выход в финал вторая ракетка Казахстана уступила Магде Линетт (27 WTA, Польша) со счетом 2:6, 3:6. Теннисистки встречались между собой в восьмой раз. В очном противостоянии наша спортсменка проигрывает – 2:6.

Матч длился 1 час 16 минут. За это время Юлии не удалось подать навылет, она допустила две ошибки на подаче, а также казахстанка не смогла реализовать ни одного брейк-пойнта из трех. Спортсменка из Польши оформила три эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из шести.

🅰️ game ACTIVATED 💥 @MagdaLinette leads the way against Putintseva, 6-2! #GuangzhouOpen pic.twitter.com/VAySYFG15L