Две станции метро могут переименовать в Алматы

В Алматы предлагают переименовать две строящиеся станции метро, сообщает zakon.kz.

В канун Дня города внес в маслихат предложение о решении вопросов, которые обсуждаются в обществе. Это переименование двух строящихся станций Алматинского метрополитена. Станцию "Достык" предлагается назвать именем Бауыржана Момышулы. Будущую станцию с рабочим названием "Автовокзал "Западный" предлагается назвать "Карасай", - написал аким города на странице в Facebook.

Станция "Достык" строится на пересечении пр. Абая и ул. Момышулы. Ее технический запуск намечен на конец 2021 года.

Станция "Автовокзал "Западный" будет построена на границе с Карасайским районом Алматинской области.

В августе в акимате города сообщали о том, что готовность двух строящихся станций составляет 80%. Тогда Сагинтаев поручил ужесточить контроль за соблюдением сроков строительства подземки и обратил внимание на необходимость мобилизации дополнительной рабочей силы.