Казахстан и страны ОДКБ заявили о совместном бюджете на исследования в военной сфере

18 сентября 2021, 15:16
Фото: odkb-csto

Страны Организации Договора о коллективной безопасности заявили о совместном бюджете для проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок (НИОКР) в военной сфере, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Об этом сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов в интервью телеканалу "Россия-1".

Страны [ОДКБ] заявили о совместном бюджете на проведение необходимых НИОКР. Это новое направление. Мы от простой словесной координации начинаем переходить к более серьезной интеграции <…>, - заявил Борисов.


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