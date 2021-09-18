Казахстан и страны ОДКБ заявили о совместном бюджете на исследования в военной сфере

Страны Организации Договора о коллективной безопасности заявили о совместном бюджете для проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок (НИОКР) в военной сфере, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Об этом сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов в интервью телеканалу "Россия-1".

Страны [ОДКБ] заявили о совместном бюджете на проведение необходимых НИОКР. Это новое направление. Мы от простой словесной координации начинаем переходить к более серьезной интеграции <…>, - заявил Борисов.