Тасмагамбетов заявил о серьезных угрозах странам ОДКБ

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетов выступил на 11-й встрече секретарей Советов Безопасности государств-участников СНГ. Он заявил о серьезных угрозах странам Организации, сообщает Zakon.kz.

Встреча состоялась 8 ноября 2023 года в Москве. Текст выступления Имангали Тасмагамбетова опубликовали на сайте ОДКБ.

"Ухудшение международно-политической обстановки, усиление конфронтации на глобальном и региональном уровне сопровождается снижением уровня управляемости системой международных отношений. Следствием становится возникновение кризисных ситуаций в точках пересечения геополитических и геоэкономических интересов ключевых игроков. Ситуация усугубляется использованием гибридных технологий, что значительно затрудняет распознавание угроз и установление фактов нарушения национального суверенитета", – сказал генеральный секретарь ОДКБ.

По его словам, эрозия международного права, снижение авторитета и реального статуса международных организаций делают ситуацию все менее предсказуемой, формируют новые тенденции деградации обстановки на мировой арене. Это, как подчеркнул генсек ОДКБ, "негативным образом влияет на состояние национальной безопасности наших государств".

"К сожалению, противостояние на глобальном уровне неизбежно отражается на региональном и даже субрегиональном уровне, где обостряются застарелые проблемы и появляются новые. Их разрешение требует дополнительных усилий по разработке механизмов обеспечения мира и стабильности, отвечающих требованиям времени. В полной мере это касается зоны ответственности Организации Договора о коллективной безопасности. Это пространство уже стало местом, где апробируются различные гибридные технологии и формируются серьезные угрозы внутренней стабильности государств-участников организации". Имангали Тасмагамбетов

Как отметил генеральный секретарь ОДКБ, "соответственно, здесь возрастает роль субрегионального сотрудничества в сфере обеспечения безопасности, так как зачастую, локальные проблемы имеют столь специфический характер, что ни одна глобальная международная организация не в состоянии ее разрешить".

"Важно, что эти локальные проблемы могут перерасти в региональные в случае явного или скрытого вмешательства внешних сил, преследующих деструктивные цели. В случае зоны ответственности ОДКБ к таковым можно отнести территориальные споры, проблему границ и приграничные конфликты. Однако у нас есть позитивные примеры постепенного решения таких вопросов. Так, конфликтная ситуация между Таджикистаном и Кыргызстаном постепенно разрешается, причем, без посредников, а благодаря усилиям глав государств". Имангали Тасмагамбетов

Он рассказал, что идет работа по делимитации и демаркации участков общей границы.

"Говоря о сложной ситуации на Южном Кавказе, хочу еще раз акцентировать внимание на том, что проект решения ОДКБ, который был направлен на разрядку ситуации в регионе и который, к сожалению, не был принят в ноябре прошлого года на сессии СКБ, остается в силе в случае достижения консенсуса. На южных рубежах зоны ответственности ОДКБ сохраняется опасность распространения террористической активности, нелегальной миграции и незаконного оборота оружия и наркотиков". Имангали Тасмагамбетов

Генсек ОДКБ считает, что инфильтрация террористических и экстремистских элементов связана не только с крайне сложной обстановкой в Афганистане, но и нестабильностью в приграничных с Афганистаном регионах.

"Все это дополнительно актуализирует задачу оперативного завершения работы над проектом Целевой межгосударственной программы ОДКБ по укреплению участков таджикско-афганской границы. Злободневной остается и проблема использования водных ресурсов в Центральной Азии. Ее политизация провоцирует наращивание конфликтного потенциала, а игнорирование этих вопросов может привести к катастрофическим последствиям на региональном уровне". Имангали Тасмагамбетов

По его словам, в рамках реагирования на новые вызовы и угрозы ОДКБ наращивает свои возможности по аналитическому обеспечению и прогностической деятельности.

"Большое внимание Организация уделяет разработке эффективных методов противодействия угрозам в области биологической безопасности. Ключевым направлением деятельности ОДКБ является кризисное реагирование и укрепление силовой составляющей, совершенствование систем подготовки и управления Коллективными силами организации. Результаты усилий на регулярной основе апробируются в формате мероприятий совместной боевой подготовки. Развивается миротворческий трек – коллективный миротворческий потенциал ОДКБ доказал свою эффективность в январе 2022 года в ходе купирования кризисной ситуации в Казахстане". Имангали Тасмагамбетов

Также он подчеркнул, что "мировая обстановка стремительно трансформируется, отражая ход глобального геополитического противостояния за будущее мироустройство".

"ОДКБ представляет собой внушительный коллективный военно-политический потенциал на пространстве Евразии. А потому нам следует быть готовыми к совместному отражению все новых угроз и нейтрализации вызовов региональной безопасности. Организация Договора о коллективной безопасности заверяет вас в своей готовности к совместной работе, обмену информацией и опытом. Наша сегодняшняя встреча, полагаю, как раз и является одним из шагов на пути поиска решений общих проблем безопасности". Имангали Тасмагамбетов

27 сентября 2023 года глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О ратификации Соглашения по вопросам юрисдикции и оказания правовой помощи по делам, связанным с временным пребыванием формирований сил и средств системы коллективной безопасности на территориях государств-членов ОДКБ".