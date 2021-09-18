Масштабные работы по озеленению проводятся в Нур-Султане

Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов рассказал о том, что осенью будет высажено около 500 тыс. деревьев и зеленых насаждений, передает zakon.kz.

Он отметил, что глава государства уделяет особое внимание озеленению, так как это является неотъемлемой частью развития страны и городов. Всего общее количество высаженных деревьев и зеленых насаждений только за 2021 год в столице превысит 1 млн.

Сегодня принял участие в общегородском субботнике, который проводится в рамках Всемирного дня чистоты "World Cleanup day 2021" и республиканской экоинициативы "Birge – taza Qazaqstan". Работы велись во всех районах столицы, в том числе в жилых массивах: за сегодня высадили порядка 3 тыс. деревьев - это дубы, березы, ели, сосны, липы и др. Проведена уборка парков и скверов на общей площади около 3 млн кв. м. Только за день коммунального субботника вывезено более 450 тонн мусора, - написал Кульгинов в Instagram.

Также он посетил несколько точек: парк вдоль реки Есиль, территория акимата, жилой массив, скверы и так далее.

В том числе посетил жилой массив Агрогородок, встретился с горожанами. По их просьбе открыли у них сквер, где имеются зоны с тренажерами, места для тихого отдыха, большое футбольное поле и др. Вместе с горожанами высадили там деревья. Данное общественное пространство - первое подобного рода пространство в жилом массиве Агрогородок. Всего за два года в городе построили 400 дворов и общественных пространств (парки, скверы, бульвары). Выражаю благородность жителям, волонтерам, коллегам и всем неравнодушным, кто принял участие в общегородском субботнике и посадке деревьев! Совместными усилиями сделаем наш город еще более зеленым! - резюмировал аким столицы.