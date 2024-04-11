Масштабные работы по благоустройству и саночистке ведутся в Астане

Во всех районах столицы ведутся масштабные работы по благоустройству города, санитарной очистке после зимы и ремонтно-восстановительные работы.

Промываются мосты, знаки, ограждения, памятники; очищаются от мусора скверы, парки, общественные пространства, производится покраска урн и пр. Также с помощью специальной техники проводится механизированная уборка тротуаров и дорожных покрытий, очищается прибордюрная часть.

Фото: gov.kz

Кроме того, начаты работы по ремонту тротуаров, ямочному ремонту улиц; в парках, скверах и других общественных пространствах проводится дефектовка. К примеру, в районе Нура на дворовых территориях начаты работы по ремонту 35 детских игровых комплексов, 40 лавочек и урн, 120 метров турникетных ограждений, 3 футбольных и 2 баскетбольных полей с восстановлением сеточного покрытия.

Фото: gov.kz

В мае планируется приступить к комплексному благоустройству микрорайона Жагалау. В рамках работ будут благоустроены 2 сквера и 7 детских площадок. Для улучшения дорожной инфраструктуры будут установлены 20 камер видеонаблюдения, 55 опор освещения, обустроено 150 дополнительных парковочных мест и 9 км новой тротуарной сети. На территории благоустройства будет высажено порядка 2000 возрастных деревьев.

Фото: gov.kz

В районе Алматы ведутся работы по расконсервации фонтанных комплексов, укладке брусчатого покрытия, ремонтно-восстановительные работы. В текущем году в районе планируется провести ремонт 70 детских площадок, восстановить 5 тыс. м2 брусчатого покрытия, установить 200 урн.

Фото: gov.kz

Кроме того, в районе Алматы планируется благоустроить общественные пространства по пр. Тауелсыздык (от реки Акбулак до пр. Б. Момышулы), пр. Абылай Хана (Күйшілер Аллеясы), ул. Т. Жургенова (от пр. Р. Кошкарбаева до ул. Ж. Нажимеденова), набережная реки Акбулак от пр. Абылай Хана до ул. Амман и др.



Акиматом района Сарырка проведены ремонтно-восстановительные работы почти в 90 дворах. Эти работы включают ремонт малых архитектурных форм, обновление брусчатого покрытия, замену лавок, урн и т.д.

Фото: gov.kz

Кроме того, продолжаются работы по восстановлению общественных пространств и парка в районе. Управлением транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города начаты работы по замене брусчатого покрытия по пр. Тлендиева, от улицы Баршын до ул. Кумисбекова. Также отработано более 60 заявок по ямочному ремонту улиц. Продолжаются работы по санитарной обрезке и по сносу аварийных деревьев, скосу камыша и сорной растительности на территории района.

Фото: gov.kz

В районе Есиль проведены восстановительные работы по брусчатому покрытию по 8 адресам, среди которых, к примеру, ул. Макатаева вдоль набережной реки "Есиль", ул. Алматы на пересечении ул. Сауран, сквер "Манас" и др. Промыто 16 км ограждений, произведен демонтаж 300 м ограждений и т.д.

Фото: gov.kz

В районе Байконыр в парках, скверах, а также на дворовой территории начаты работы по ремонту почти 60 детских игровых комплексов, более 70 метров турникетных ограждений, 4 футбольных и 3 баскетбольных полей с восстановлением сеточного покрытия. Кроме того, планируется благоустроить 5 скверов и 35 детских площадок. Также для улучшения дорожной инфраструктуры будет обустроено 7 км тротуарной сети, установлены камеры видеонаблюдения, более 30 опор освещения и др.