Наставник ПСЖ прокомментировал замену Месси в матче с "Лионом"

Главный тренер ПСЖ аргентинец Маурисио Почеттино прокомментировал решение заменить Лионеля Месси в матче против "Лиона", сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

По словам наставника нового клуба Месси, все знают, что в ПСЖ играют множество очень хороших футболистов, в составе команды находится 35 игроков. Тренер должен принимать решения, как по стартовому составу, так и по ходу матча, учитывая то, что будет лучше для команды, отметил Почеттино.

Почеттино заявил, что иногда решения главного тренера могут быть положительными или отрицательными, но наставник нужен, чтобы их принимать. Действия тренера также могут нравиться людям или нет.

В воскресенье ПСЖ обыграл "Лион" со счетом 2:1 в шестом туре первенства страны. Месси был заменен на 76-й минуте, вместо него на поле вышел Ашраф Хакими. Покидая поле, Месси отказался пожимать руку Почеттино.