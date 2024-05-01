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Лига Чемпионов: "Боруссия" обыграла "ПСЖ"

Лига Чемпионов: &quot;Боруссия&quot; обыграла &quot;ПСЖ&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 02.05.2024 02:57 Фото: Twitter.com/BVB
В первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов дортмундская "Боруссия" обыграла французский "ПСЖ" со счетом 1:0, сообщает Zakon.kz.

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Встреча состоялась в Дортмунде. На 36‑й минуте гол забил Никлас Фюллькруг, которому ассистировал Нико Шлоттербек.

Ответная игра между командами состоится 7 мая и пройдёт на стадионе "Парк де Пренс" (Париж, Франция).

На стадии 1/4 финала Лиги чемпионов "Боруссия" прошла мадридский "Атлетико" (в гостях - 2:1, дома - 4:2). В свою очередь, на аналогичной стадии Лиги чемпионов парижский клуб оказался сильнее "Барселоны" (дома - 2:3, в гостях - 1:4).

Победитель двухраундового противостояния в финале турнира 1 июня на арене "Уэмбли" в Лондоне сыграет с победителем пары "Бавария" — "Реал". В первой игре в Мюнхене, как сообщали накануне - 1 мая, была зафиксирована ничья 2:2.

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