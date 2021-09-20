В Казахстане отменили ограничения по съемке в медучреждениях

Главный государственный санитарный врач РК своим постановлением от 17 сентября 2021 года отменил пункт, ограничивающий фото- и видеосъемку в медицинских учреждениях, сообщает zakon.kz.

В частности, исключен подпункт, предусматривающий ограничение проведения аудио, фото и видео съемки пациентов и медицинских работников без их согласия в организациях здравоохранения, машинах скорой медицинской помощи, в помещениях, определенных местными исполнительными органами для карантина, а также при оказании медицинской помощи на дому медицинскими работниками, проведении эпидемиологического расследования в очаге, проведении опроса и анкетирования больных и контактных.

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