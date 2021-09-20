Горит склад в Алматинской области

В Алматинской области горит склад, сообщает zakon.kz.

20 сентября в 10:00 на пульт дежурной связи поступило сообщение о том, что в поселке Коксай Алматинской области по улице Наурызбай батыра, 92 А на территории крестьянского хозяйства "Амир" произошел пожар в складском помещении, - сообщили в ДЧС Алматинской области.

По прибытии на место первых противопожарных подразделений было установлено, что в складском помещении горят стройматериалы и шины от сельскохозяйственной техники на площади ориентировочно 250 кв. м.

Расстояние от пожарной части Каскелена до места вызова составляет 18 километров. Учитывая загруженность автодороги большим количеством автомашин и создавшуюся автомобильную пробку, прибыли на место происшествия в 10:33, - сообщили в ведомстве.

Пожар локализован в 10:50. Причина пожара устанавливается. Жертв и пострадавших нет.

В ликвидации пожара были задействованы 26 сотрудников и 5 единиц техники ДЧС Алматинской области и ДЧС Алматы.