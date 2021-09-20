Зато в масках - алматинцы возмущены переполненными автобусами

Жители Алматы возмущены переполненными автобусами в городе, сообщает zakon.kz.

Видео с одним из таких автобусов опубликовали в Instagram-паблике.

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В комментариях пользователи пишут, что проблема с переполненными автобусами наблюдается и на других маршрутах.

"Завтрак ковида!"

"Рай для карманников"

"Коронавирус отдыхает"

"Я так каждое утро не влезаю"

"А где мониторинговая группа?"

"Карантин же сейчас. Успокойтесь, это нормально"

"А дети потом опаздывают, а учителю не докажешь"

"Коронавирус на остановке такой: "Да не, я лучше в ресторан пойду"

"Такое происходит каждое утро в будни в Алматы и практически на всех маршрутах"

"Кстати, и штрафовать никого не нужно, ведь туда вирус не сможет пролезть, и так тесно там"

"Почему такие востребованные и часто используемые автобусы не заменят на гармошку как 201?" - написали в комментариях под видео алматинцы.