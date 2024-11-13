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В Астане столкнулись два переполненных автобуса

Общественный транспорт Астаны, автобус в Астане, автобусы, автобус, автобусы Астаны, общественный транспорт в Астане, автобусы в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2024 15:39 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Вечером 12 ноября 2024 года в Астане произошло столкновение двух переполненных автобусов на остановке. Пострадали двое пассажиров. Детали дорожно-транспортного происшествия Zakon.kz озвучили в пресс-службе cтоличного Департамента полиции (ДП).

Видео с места событий разместили очевидцы.

По данным ДП, водитель автобуса марки Higer ехал по улице Сыганак со стороны проспекта Туран, заезжая на остановку, водитель не учел гололед на дороге и въехал в другой, стоявший автобус.

"В результате ДТП телесные повреждения получили два пассажира, один из которых – несовершеннолетний. Пострадавших госпитализировали".Пресс-служба ДП Астаны

В заключении правоохранители подчеркнули, что по результатам медицинского обследования будут приняты процессуальные решения.

К сожалению, ДТП с участием общественного транспорта не являются редкостью. К примеру, не так давно, 8 ноября, в столице маршрутный автобус сбил пешехода на светофоре. Теперь женщина находится с больнице с переломом голени и лодыжки.

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