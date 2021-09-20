Опубликовано фото предполагаемого пермского стрелка

В Сети появилось фото предполагаемого стрелка - 18-летнего Тимура Бекмансурова, который устроил стрельбу в Пермском госуниверситете, сообщает zakon.kz.

Читайте также: Прыгают из окон - неизвестный открыл стрельбу в российском университете

Читайте также: Думал об этом давно - стрелок из Перми опубликовал пост перед нападением

20 сентября студент, находясь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу по окружающим.

В результате восемь человек погибли, несколько пострадало. Точные данные о погибших и пострадавших уточняются. официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко

Читайте также: Стрельба в пермском вузе - нападавший тяжело ранен