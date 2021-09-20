В Казахстане не работают сайты госорганов

20 сентября 2021, 14:52
Фото: pixabay.com

В Казахстане не работают сайты государственных органов. Об этом сообщили в АО "Национальные информационные технологии", передает zakon.kz.

Да, узнали, еще примерно час не будут работать. (Произошел - прим. ред.) технический сбой. пресс-служба АО "НИТ"

Отметим, что при попытке открыть, к примеру, сайт акимата Алматы, появляется запись "Скачивание языков". Такая же ситуация с сайтами региональных акиматов и министерств.

Обновление в 16:37

Заработали. пресс-служба АО "НИТ"


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