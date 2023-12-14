Сайты госорганов Казахстана работают с перебоями

Сегодня, 14 декабря 2023 года, сайты государственных органов Казахстана работают с перебоями. В АО "Национальные информационные технологии" (АО "НИТ") Zakon.kz рассказали, что ведутся работы по восстановлению.

Перебои в работе сайтов госорганов были замечены после 10:00 – они просто не открывались или же загружались очень долго.

Ситуацию прокомментировал председатель правления АО "Национальные Информационные Технологии" Ростислав Коняшкин.

"В настоящее время есть кратковременная недоступность сайтов государственных органов gov.kz. Команда АО "НИТ" ведет работу по восстановлению, и в ближайшее время сайты будут доступны", – написал он в Instagram.

Ростислав Коняшкин извинился "за доставленные неудобства".

27 ноября 2023 года после полудня в работе платформы gov.kz произошел сбой. Причиной тому, как уточнили в АО "Национальные информационные технологии", стало обновление. Подробности здесь.