Вагон с цистерной бензина загорелся в Туркестанской области

В Туркестанской области загорелся вагон с цистерной бензина, сообщает zakon.kz.

В 14.04 ликвидировали пожар в вагоне, в котором находилась цистерна с бензином 3,5 тонны. В ликвидации пожара были задействованы 47 сотрудников и 10 единиц техники, пожарный поезд ДЧС Туркестанской области и Шымкента, - сообщили в пресс-службе МЧС РК.

В больницу с ожогами обратился один из работников нефтебазы, 2000 года рождения.

Сегодня в 12.45 на пульт оперативного дежурного ДЧС Туркестанской области поступило сообщение о загорании одного вагона в селе Аксукент Сайрамского района вдоль трассы "Аксукент-Карабулак". На место пожара незамедлительно направлены силы и средства ДЧС Туркестанской области по повышенному рангу №3, - сообщили в ведомстве.

По прибытии пожарных подразделений установлено,что при заправке цистерн на нефтебазе КазТрансОйл произошло загорание бензина в одной цистерне, объем бензина предварительно 3,5 тонны (всего 20 цистерн в составе).