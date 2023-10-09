В Шымкенте подросток получил удар током, взобравшись на вагон
Фото: rail-news.kz
В Шымкенте подросток забрался на вагон и получил ожоги тела от удара током. Его госпитализировали в больницу, сообщает Zakon.kz.
В Управление кризисными ситуациями ДЧС 8 октября в 21: 25 поступило сообщение от службы "103", что по улице Тургенева района Туран у железнодорожной станции "Коргасын" подросток 2008 г. р., залез на вагон и получил электрический ожог.
"Он попал в больницу с ожогом тела 2 степени. Его состояние средне-тяжелое", – говорится в сообщении.
Ранее сильные ожоги получил 20-летний житель Шу. Он забрался на вагон-цистерну поезда, чтобы сделать селфи.
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