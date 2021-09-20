Казахстанские родители встревожены сообщением об эвакуации школьников

Казахстанцы рассылают фейковое сообщение об эвакуации школьников, сообщает zakon.kz.

Автор отмечает, что в Таразе и Шымкенте детей увозят из школ в неизвестном направлении. Школьников при этом якобы вакцинируют препаратом в виде капель, которые их заставляют принимать внутрь.

В Министерстве образования и науки опровергли подобную рассылку.

Информация не соответствует действительности. Ведомство неоднократно заявляло о том, что противоправных действий в отношении детей не будет. Просим родителей не верить подобной ложной информации. В этом году имеются все средства для защиты здоровья граждан (маски, антисептики, дезинфицирующие средства и т. д.). Наши ученые разработали вакцину от коронавируса, что вывело отечественную науку на новый уровень. Офлайн-формат обучения проходит во многих странах. Также организован учебный процесс в традиционном формате, - сообщили в пресс-службе министерства.

Стоит отметить, что за первые две недели обучения коронавирусом заразились менее 1% от общего числа школьников.

Кроме того, на сегодняшний день широко применяется лишь одна пероральная вакцина, то есть в виде капель, принимаемых внутрь. Это препарат для иммунизации против полиомиелита.

Против COVID-19 вакцины в таком виде не существует. Детей от 12 лет и старше разрешено прививать препаратом производства Pfizer/BioNTech, который вводится в дельтовидную мышцу, то есть в плечо. В Казахстан эта вакцина пока не поступала. Первая партия прибудет в страну в октябре 2021 года, - отмечено на странице Stopfake.kz.