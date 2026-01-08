Сообщение может стоить свободы: МВД Казахстана обратилось к родителям

Департамент по противодействию киберпреступности Министерства внутренних дел (МВД) Казахстана обращает внимание родителей на недопустимость распространения заведомо ложных сообщений об актах терроризма, сообщает Zakon.kz.

Как напомнили сегодня, 8 января 2026 года, казахстанцам, ответственность за распространение заведомо ложных сообщений об актах терроризма предусмотрена ст. 273 Уголовного кодекса РК.

"Заведомо ложные сообщения об акте терроризма создают реальную угрозу общественной безопасности, приводят к массовым эвакуациям, нарушению работы государственных органов, образовательных, медицинских и иных социальных объектов, а также отвлекают значительные силы и средства экстренных служб". Пресс-служба МВД РК

Департамент по противодействию киберпреступности напоминает, что за совершение данного деяния законодательством предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы. Все подобные сообщения подлежат обязательной проверке, а лица, причастные к их распространению, устанавливаются, в том числе с применением современных цифровых и технических средств.

"В целях профилактики киберпреступлений гражданам рекомендуется не распространять непроверенную информацию, не совершать ложные вызовы и сообщения, в том числе в сети интернет, разъяснять детям наличие ответственности родителей за заведомо ложные сообщения об акте терроризма, в том числе в социальных сетях и мессенджерах, а также при получении сообщений с угрозами незамедлительно сообщать в правоохранительные органы". Пресс-служба МВД РК

Полиция призывает граждан к соблюдению законодательства и ответственному поведению в цифровом пространстве.

Ранее казахстанцам напомнили об опасности в популярном мессенджере.