#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-6°
$
512.83
600.58
6.36
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-6°
$
512.83
600.58
6.36
Общество

Сообщение может стоить свободы: МВД Казахстана обратилось к родителям

Телефон, телефон в руках, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть, фото - Новости Zakon.kz от 08.01.2026 10:54 Фото: pexels
Департамент по противодействию киберпреступности Министерства внутренних дел (МВД) Казахстана обращает внимание родителей на недопустимость распространения заведомо ложных сообщений об актах терроризма, сообщает Zakon.kz.

Как напомнили сегодня, 8 января 2026 года, казахстанцам, ответственность за распространение заведомо ложных сообщений об актах терроризма предусмотрена ст. 273 Уголовного кодекса РК.

"Заведомо ложные сообщения об акте терроризма создают реальную угрозу общественной безопасности, приводят к массовым эвакуациям, нарушению работы государственных органов, образовательных, медицинских и иных социальных объектов, а также отвлекают значительные силы и средства экстренных служб".Пресс-служба МВД РК

Департамент по противодействию киберпреступности напоминает, что за совершение данного деяния законодательством предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы. Все подобные сообщения подлежат обязательной проверке, а лица, причастные к их распространению, устанавливаются, в том числе с применением современных цифровых и технических средств.

"В целях профилактики киберпреступлений гражданам рекомендуется не распространять непроверенную информацию, не совершать ложные вызовы и сообщения, в том числе в сети интернет, разъяснять детям наличие ответственности родителей за заведомо ложные сообщения об акте терроризма, в том числе в социальных сетях и мессенджерах, а также при получении сообщений с угрозами незамедлительно сообщать в правоохранительные органы".Пресс-служба МВД РК

Полиция призывает граждан к соблюдению законодательства и ответственному поведению в цифровом пространстве.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 08.01.2026 10:54
Подростки "отменили" занятия в школе Алматы, но не придумали, как избежать наказания

Ранее казахстанцам напомнили об опасности в популярном мессенджере.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Полиция повторно обратилась к казахстанским родителям
09:13, 05 сентября 2024
Полиция повторно обратилась к казахстанским родителям
МВД сделало заявление по "лжетеррористам"
09:29, 24 ноября 2023
МВД сделало заявление по "лжетеррористам"
К казахстанским родителям обратилось МВД
11:43, 11 сентября 2024
К казахстанским родителям обратилось МВД
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: