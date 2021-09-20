В СКО идет строительство завода по производству семян

На севере Казахстана идет строительство завода по производству семян.

Об этом на своей странице в соцсетях написал аким СКО Кумар Аксакалов.

Семена – основа для получения результата в растениеводстве. Чем лучше семена, тем лучше результат. Получение высококачественных семян – кропотливая работа, которая требует больших усилий.

Мы в этом направлении ведем работу. Сейчас в селе Корнеевка идет строительство завода по производству семян сельскохозяйственных культур. ТОО "Атамекен агро" вкладывает 750 млн.тг инвестиций в перспективное и важное направление, - написал глава региона.

Новое предприятие позволит за счет передовых технологий значительно улучшить семенной фонд, а также обеспечит аграриев высококачественными семенами.