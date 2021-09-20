Как обезвредили пермского стрелка, рассказал полицейский

Младший лейтенант полиции Константин Калинин рассказал, как обезвредил стрелка в университете Перми, сообщает zakon.kz.

По данным Telegram-канала Baza, в момент, когда поступил вызов, Калинин занимался оформлением ДТП.

Калинин с напарником отправились на помощь.

Уже в здании вуза Калинин потребовал от стрелка, чтобы тот бросил оружие, однако он отказался и открыл огонь по сотруднику ГИБДД.

Я крикнул ему: "Бросай!" Он направил оружие на меня и произвел выстрел. После чего я применил огнестрельное оружие, - рассказывает Калинин.

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Опубликовано фото предполагаемого пермского стрелка

Кроме того, опубликовано видео нападения.

По последним данным, пермский стрелок жив.

Следователи отмечают, что он в тяжелом состоянии, находится на ИВЛ.

У него огнестрельные ранения груди и конечностей.

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