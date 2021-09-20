Пьяная женщина залезла на кран в Таразе

В Таразе полицейский предотвратил суицид, сообщает zakon.kz.

В полицию поздно вечером 19 сентября позвонил очевидец и сообщил, что на территории 15 микрорайона областного центра неизвестная женщина пытается спрыгнуть с высотного строительного крана.

На место происшествия незамедлительно выехал патрульный экипаж, который увидел на кране женщину, сидящую на перекладине на очень большой высоте. Один из сотрудников полиции тут же, не раздумывая, быстренько взобрался на кран и уговорил женщину не совершать поступка, от которого зависела ее жизнь, - уточнили в пресс-службе области.

После долгих переговоров помог ей благополучно спуститься вниз.

Гражданка не давала отчет своим действиям, так как находилась в состоянии алкогольного опьянения. Полицейские отвезли ее домой и провели профилактическую беседу, - отметили в ведомстве.