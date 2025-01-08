Мужчина привязал себя к крану в Таразе: что он требовал

В Таразе мужчина привязал себя к строительному крану и выдвинул требования силовым структурам, сообщает Zakon.kz.

Видео с инцидентом распространили в соцсетях. А затем появилось и обращение самого мужчины:

"Я сижу на кране в знак протеста против мошенников. Против мошенников закон не работает. Я решил пойти на решительные меры в знак протеста. Ребята, это не суицид. Просто хочу, чтобы против мошенников начали принимать меры... ...Мошенники совсем обнаглели...".

В конце записи мужчина заявил о наличии у него бензина.

В полиции Жамбылской области рассказали, что предшествовало такому поступку. Оказалось, что мужчине по решению суда должны были выплатить некую сумму, но не выплатили.

"По факту неисполнения судебного решения, где в пользу данного гражданина должны выплатить денежные средства, начато досудебное расследование по части 1 статьи 430 УК РК. Ход расследования уголовного дела находится на контроле руководства прокуратуры и Департамента полиции Жамбылской области. По окончании расследования будет принято законное процессуальное решение. Также сообщаем, что по жалобам указанного гражданина и его супруги на территории Жамбылской области уголовных дел о мошенничестве, в том числе где они являются потерпевшими или же свидетелями, не зарегистрировано", – дополнили в полиции.

Там также отметили, что мужчина неоднократно был на личном приеме у руководства прокуратуры и Департамента полиции области, где с ним проводили разъяснительную работу.

Отметим, что дойти до совсем крайней меры в виде поджога мужчине не удалось.

"Сегодня в службу "112" Жамбылской области поступило сообщение о попытке суицида мужчины в городе Таразе, который привязал себя к башенному крану на уровне 4-го этажа, на пересечении улицы Сатпаева и проспекта Жамбыла. На место происшествия незамедлительно направились силы МЧС. Прибывшие спасатели оперативно-спасательного отряда и психологи провели беседу с мужчиной и отвлекли его внимание. После чего спасатели, применив альпинистское снаряжение, спустили мужчину и передали сотрудникам полиции", – рассказали в МЧС.

За последнее время это не первый случай попытки разрешить свои проблемы через строительный кран. В Астане осенью 2024 года мужчина угрожал прыгнуть с крана, выдвинув требования властям.