В Мангистау хотят искусственно вызывать дожди за 5 млн евро

В конце сентября в Мангистау планируют запустить оборудование, вызывающее атмосферные осадки, сообщает zakon.kz.

Об этом "Фергане" сообщил Алтай Айнабек, генеральный директор ТОО Central Asian Center of Climate Change Technologies (CACCCT), которая реализует проект.

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12 сентября CACCCT подписала трехсторонний договор с корпоративным фондом "Грант Казахстан" и акиматом (администрацией) региона. В Мангистауской области, со слов Айнабека, будет установлено оборудование Clear Sky Manager 5, состоящее из пяти комплексов.

Эффективная площадь действия — 100 тысяч квадратных километров. [Оборудование] будет стоять в населенных пунктах, потому что нам нужны интернет, электричество и соответствующая инфраструктура. Мы еще будем прорабатывать этот вопрос со специалистами. Сейчас ждем метеоданные за последние 10 лет, данные по розе ветров, уровню осадков, и после этого конкретно на месте будем решать, куда устанавливать, — сообщил Айнабек.

Стоимость пилотного проекта, по его словам, составляет 5 млн евро.

Так как мы понимаем, что на территории Средней Азии в целом и Казахстана в частности такие технологии используются впервые, мы инвестируем 3,8 млн евро. Еще 1,2 млн [предоставят] частные инвесторы — это сельскохозяйственники, нефтяники и другие частные лица, которые хотят, чтобы проект был реализован, — сказал он.

Эксперимент продлится 13 месяцев. Из бюджета средства на создание искусственных дождей в Мангистау пока не выделяются. В бюджетной классификации Казахстана нет необходимых для этого кодов, кроме того, в CACCCT готовы сначала продемонстрировать результат.

В середине июля соцсети и мировые СМИ публиковали многочисленные свидетельства того, как в разных районах ОАЭ, несмотря на 50-градусную жару в дневное время, шли проливные дожди.