"Сергек" появился на крыше полицейской машины в Алматы 

C 20 сентября в Алматы стартовала отработка по неплательщикам штрафов, сообщает zakon.kz.
В проведении отработки в местах интенсивного потока автомобилей задействованы автоэкипажи дорожно-патрульной полиции. Также применяются АИС "БДД" и АПК "Сергек", которые автоматически вычисляют должников, имеющих задолженность по наложенным административным штрафам.
Также в мероприятии принимают участие судебные исполнители Региональной палаты частных судебных исполнителей и сотрудники прокуратуры города Алматы.
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