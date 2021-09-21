"Сергек" появился на крыше полицейской машины в Алматы 

C 20 сентября в Алматы стартовала отработка по неплательщикам штрафов, сообщает zakon.kz.

В проведении отработки в местах интенсивного потока автомобилей задействованы автоэкипажи дорожно-патрульной полиции. Также применяются АИС "БДД" и АПК "Сергек", которые автоматически вычисляют должников, имеющих задолженность по наложенным административным штрафам.

В случае обнаружения системой в потоке движущегося транспорта нарушителя инспектор останавливает машину и разъясняет причину остановки.

Далее автомобиль нарушителя водворяется на специализированную штрафную стоянку.

По месту пребывания составляется протокол изъятия согласно Кодексу РК об административных правонарушениях.

Выдача задержанного транспортного средства со штрафстоянки осуществляется только при полном исполнении постановлений о наложенных штрафах.

Также в мероприятии принимают участие судебные исполнители Региональной палаты частных судебных исполнителей и сотрудники прокуратуры города Алматы.