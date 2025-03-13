Полиция разыскивает алиментщиков прямо на дорогах в Алматы

Фото: Zakon.kz

В период с 12 по 14 марта на территории Алматы идет оперативно-профилактическое мероприятие "Борышкер". Так полиция ищет неплательщиков штрафов и алиментов на дорогах Алматы, сообщает Zakon.kz.

Это мероприятие организовано департаментом полиции города Алматы совместно с сотрудниками департамента государственных доходов и региональной палатой частных судебных исполнителей. Основными целями мероприятия являются: выявление лиц, имеющих задолженности по налогам, неоплаченным штрафам и алиментам;

обнаружение водителей, управляющих транспортными средствами в период лишения права управления;

пресечение фактов эксплуатации транспортных средств с подложными регистрационными номерными знаками;

выявление транспортных средств, на которые наложены ограничения по постановлениям суда и судебных исполнителей. Меры воздействия на нарушителей включают: лица с выявленными задолженностями будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством;

транспортные средства, эксплуатируемые с нарушениями, будут задержаны и помещены на штрафную стоянку. Полиция продолжает принимать меры по обеспечению правопорядка и безопасности на дорогах города. Ранее Zakon.kz рассказывал, как работают системы видеонаблюдения ПДД в разных странах мира.

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