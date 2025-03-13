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Общество

Полиция разыскивает алиментщиков прямо на дорогах в Алматы

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, полиция зима, полиция зимой, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2025 05:20 Фото: Zakon.kz
В период с 12 по 14 марта на территории Алматы идет оперативно-профилактическое мероприятие "Борышкер". Так полиция ищет неплательщиков штрафов и алиментов на дорогах Алматы, сообщает Zakon.kz.

Это мероприятие организовано департаментом полиции города Алматы совместно с сотрудниками департамента государственных доходов и региональной палатой частных судебных исполнителей.

Основными целями мероприятия являются:

  • выявление лиц, имеющих задолженности по налогам, неоплаченным штрафам и алиментам;
  • обнаружение водителей, управляющих транспортными средствами в период лишения права управления;
  • пресечение фактов эксплуатации транспортных средств с подложными регистрационными номерными знаками;
  • выявление транспортных средств, на которые наложены ограничения по постановлениям суда и судебных исполнителей.

Меры воздействия на нарушителей включают:

  • лица с выявленными задолженностями будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством;
  • транспортные средства, эксплуатируемые с нарушениями, будут задержаны и помещены на штрафную стоянку.

Полиция продолжает принимать меры по обеспечению правопорядка и безопасности на дорогах города.

Ранее Zakon.kz рассказывал, как работают системы видеонаблюдения ПДД в разных странах мира.

Аксинья Титова
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