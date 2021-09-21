Казахстан возобновляет авиасообщение с 16 странами, сообщает zakon.kz.
Такое решение было принято на заседании Межведомственной комиссии по недопущению распространения COVID-19 (МВК) под председательством заместителя премьер-министра РК Ералы Тугжанова.
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Возобновить и увеличить авиасообщение с 16 странами (Российская Федерация, Турция, ОАЭ, Узбекистан, Германия, Мальдивы, Корея, Польша, Венгрия, Италия, Чехия, Шри-Ланка, Китай, Саудовская Аравия, Кувейт, Азербайджан), - отмечено в сообщении, опубликованном на сайте ПМ.
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