С какими странами Казахстан возобновит безвизовый режим

По решению МВК возобновится безвизовый режим для въезда в Казахстан с 30 иностранными государствами, передает zakon.kz.

Возобновить безвизовый режим для въезда в РК с 30 иностранными государствами с благоприятной эпидемиологической ситуацией и высоким уровнем вакцинации населения (Италия, Нидерланды, Франция, Германия, Испания, Япония, ОАЭ, Саудовская Аравия, Кувейт, Польша, Дания, Чили, Венгрия, Корея, Чехия, Бахрейн, Катар, Монако, Кипр, Исландия, Финляндия, Мальта, Швеция, Португалия, Лихтенштейн, Словакия, Люксембург, Канада, Сингапур, Бельгия), - говорится на официальном сайте премьер-министра РК.

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Министр здравоохранения Алексей Цой сообщил, что эпидемиологическая ситуация в стране стабилизируется, за последние две недели уровень заболеваемости и летальности снизился на 60%.