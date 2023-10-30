Как безвизовый режим с Китаем может повлиять на бизнес и экономику Казахстана

Долгожданный безвизовый режим Казахстана с Китаем начнет действовать уже на следующей неделе. Как он может повлиять на бизнес и экономику Казахстана – в материале Zakon.kz

C 10 ноября 2023 года начнет действовать соглашение между правительствами Казахстана и Китая о взаимном освобождении от визовых требований. Это означает, что граждане Казахстана и Китая смогут путешествовать без предварительного оформления визы для въезда в страну, и находиться на территории соседнего государства не более 30 дней, или до 90 дней в течение 180 календарных дней.

Взаимный интерес

Финансовый консультант Расул Рысмамбетов полагает, что введение "безвиза" может стать большим плюсом для бизнесменов, и особенно для малого и среднего бизнеса. Он напомнил, что ранее бывали периоды, когда между странами происходила некая "визовая холодная война", когда было сложно получить визу как в Китай, так и китайским гражданам в Казахстан.

"Китай для нас все-таки крупнейший торговый партнер, и не меньше половины оборудования, которое закупает малый и средний бизнес, имеет китайское происхождение. Теперь казахстанским предпринимателям можно будет спокойно ехать в тот же Гуанчжоу. Наши IT-специалисты смогут легче выезжать на восток, чтобы участвовать в выставках, ярмарках и искать партнеров". Расул Рысмамбетов

По данным Бюро Национальной статистики Китай находится на втором месте после Италии по экспорту, на его долю приходится 17,5%. Страна также является вторым по значимости торговым партнером по импорту: после России, доля Китая - 25,1%.

Фото: Бюро национальной статистики РК

Также положительным моментом в торговых отношениях Китая и Казахстана является возможное увеличение пассажиропотока со стороны Казахстана. Хотя, эксперт не исключает, что это может привести к удорожанию поездок в Китай. Но с учетом роста пассажирооборота авиакомпании, вероятно, будут открывать новые рейсы и стоимость авиабилетов может снизиться.

На сегодняшний день в Казахстане запущены прямые рейсы по направлению Астана – Урумчи. Также функционируют прямые рейсы в Пекин из Алматы и Астаны. Кроме этого, существуют прямые рейсы в некоторые города Китая от китайских авиакомпаний.

"Я думаю, что и китайскому бизнесу это будет в определенной степени интересно. Хотя Казахстан для них далеко не самый главный торговый партнер. Потому что у Китая под боком Азия с огромным населением, поэтому Казахстан в плане торговли далеко не приоритет". Расул Рысмамбетов

Финансист напомнил, что необходимо развитие именно малого и среднего бизнеса, так как долгое время это было сотрудничество между национальными компаниями, которое не всегда было полезным для Казахстана.

Противники и опасения

На введение безвизового режима с Китаем Мурат Кастаев, генеральный директор DAMU Capital Management, смотрит с осторожным оптимизмом.

"Безусловно, много противников этого решения, которых одолевают опасения, что граждане Китая наводнят нашу страну, останутся тут жить, заберут у наших граждан работу, а потом и землю. Эти опасения преувеличены, с учетом, что наши госорганы и спецслужбы будут выполнять свою работу. В принципе, они хорошо с этим справились, когда Казахстан испытал наплыв россиян. Тогда граждане точно знали, сколько россиян въехало в страну, сколько выехало и сколько осталось тут жить". Мурат Кастаев

Но кроме того, гражданам Китая уже не столь интересно переезжать в Казахстан. По словам эксперта, за последние 20 лет ситуация сильно изменилась и если доходы в Казахстане в долларовом выражении выросли лишь немного, то в Китае средняя зарплата, по некоторым оценкам, достигает 4 000 долларов в месяц.

"Даже минимальная зарплата в Китае уже составляет между 350-400 долларов, что более чем в два раза превышает аналогичный показатель в Казахстане. Сейчас Казахстан – значительно беднее, чем Китай и экономических предпосылок массового наплыва китайцев в нашу страну нет. Это все равно что представить, что казахстанцы хотели бы массово переехать, например, в Каракалпакстан. Поэтому страхи и опасения, что китайцы наводнят нашу страну, чрезмерны". Мурат Кастаев

Почему Китай заинтересован в процветании Казахстана?

Таким образом, считает глава Damu Capital Management, негатива в введении безвизового режима немного, зато позитивным моментом может стать увеличение товарооборота между странами, рост числа китайских туристов в Казахстан, рост деловых поездок и инвестиций в обе стороны.

По информации Кастаева, даже сейчас у его компании есть клиенты, которые хотят развивать перерабатывающее производство в Казахстане и заинтересованы в китайском промышленном оборудовании. Однако они не могут быстро поехать в КНР и запустить проекты, так как процесс получения китайских виз достаточно продолжительный и сложный.

"Безвизовый режим позволил бы нашим предпринимателем свободно посещать Китай и привозить оттуда все передовые разработки в производстве и высоких технологиях. Думаю, никому не нужно доказывать, что технически и технологически Китай в разы превосходит Россию и ушел далеко вперед в своем технологическом развитии. В данном аспекте сотрудничество с КНР для Казахстана более выгодно и безопасно". Мурат Кастаев

Если выстраивать двусторонние отношения на равных, без подпадания под геополитическую зависимость от КНР, то выгод от сотрудничества с Китаем для Казахстана может быть очень много, уверен эксперт. Китай, помимо прочего, нуждается в продовольственных товарах и Казахстан может в значительной степени обеспечивать эту потребность. Более того, Китаю стратегически важен Казахстан, как альтернативный торговый путь из России в Европу, которая является главным экономическим партнером Китая.

"Китай заинтересован в том, чтобы в Казахстане был экономический рост и процветание, внутренняя стабильность и его товарообороту с Европой ничего не мешало". Мурат Кастаев

Добавим, что по данным НПП "Атамекен", палата уже сотрудничает со Всекитайской Федерацией промышленности и торговли, Китайским Советом по содействию международной торговле (CCPIT) и Китайской ассоциацией по развитию предприятий за рубежом (CODA).

"Казахстан заинтересован во внедрении эффективных цифровых решений в разных отраслях экономики, в частности, в водосбережении, и Китаю есть чем поделиться в этом направлении. К примеру, в сельском хозяйстве фермеры испытывают проблемы с поливной водой, применение китайских новейших агротехнологий и водосберегающего оборудования помогло бы повысить урожайность", - говорится в сообщении на сайте НПП "Атамекен".

Таким образом, заключили эксперты, казахстанские предприниматели и экономика получат скорее больше плюсов от введения безвизового режима и расширения сотрудничества с южным соседом Казахстана.