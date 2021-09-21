Новый министр энергетики пообещал восстановить Экибастузскую ГРЭС-1

Министр энергетики Казахстана Магзум Мирзагалиев пообещал восстановить Экибастузскую ГРЭС-1 к концу 2023 года, передает корреспондент zakon.kz.

Экибастузские ГРЭС-1 и ГРЭС-2 являются основными энергоисточниками северной и южной зоны Единой электроэнергетической системы Казахстана.

Целью реализации проекта восстановления первого энергоблока на Экибастузской ГРЭС-1 является увеличение мощности станции на 500 МВт. Это позволит обеспечить прогнозируемый рост потребления в Единой энергетической системе Казахстана, - сказал глава Минэнерго на заседании правительства.

Сумма инвестиций, предусмотренная комплексным планом, составляет 66,5 млрд тенге. Реализатором проекта является АО "Самрук-Энерго".

В настоящее время готовность проекта Экибастузской ГРЭС-1 составляет 41,8%. Старое оборудование демонтировано на 88,3% и на 33% смонтировано новое оборудование. Завершение проекта запланировано к концу 2023 года, - отметил Мирзагалиев.

Проект расширения и реконструкции Экибастузской ГРЭС-2 предполагает до 2025 года строительство нового энергоблока мощностью 636 МВт.

По итогам реализации данного проекта установленная мощность станции будет увеличена с 1 000 МВт до 1 636 МВт. В настоящее время ведутся работы по корректировке проектно-сметной документации проекта, со сроком завершения в декабре текущего года, - заключил министр.