На Экибастузской ГРЭС-1 запущен энергоблок №1

В рамках реализации проекта "Восстановление энергоблока №1 с установкой новых электрофильтров" на Экибастузской ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова включен в сеть энергоблок №1.

Целью проекта является удовлетворение растущей потребности страны в электроэнергии. При реализации проекта установлен модернизированный энергоблок мощностью 540 МВт с улучшенными показателями по энергоэффективности и выбросам загрязняющих веществ. Начиная с середины июля энергоблок №1 был включен в сеть с выработкой свыше 460 млн кВт⋅ч электроэнергии.

Фото: АО "Самрук-Энерго"

На текущий момент завершаются пуско-наладочные работы и в октябре 2024 года планируется подписать акт приемки объекта в эксплуатацию.

Таким образом, в ОЗП 2024-2025 годах Экибастузская ГРЭС-1 будет готова работать в восьмиблочном режиме. Впервые за последние 30 лет станция сможет выйти на полную мощность с нагрузкой 4 тыс. МВт.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Экибастузская ГРЭС-1" является частью группы компаний АО "Самрук-Энерго", которому принадлежит 100% доли электростанции.

Фото: АО "Самрук-Энерго"