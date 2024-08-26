Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

На Экибастузской ГРЭС-1 запущен энергоблок №1

Запущен на Экибастузской ГРЭС-1 АО &quot;Самрук-Энерго&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2024 15:57 Фото: АО "Самрук-Энерго"
В рамках реализации проекта "Восстановление энергоблока №1 с установкой новых электрофильтров" на Экибастузской ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова включен в сеть энергоблок №1.

Целью проекта является удовлетворение растущей потребности страны в электроэнергии. При реализации проекта установлен модернизированный энергоблок мощностью 540 МВт с улучшенными показателями по энергоэффективности и выбросам загрязняющих веществ. Начиная с середины июля энергоблок №1 был включен в сеть с выработкой свыше 460 млн кВт⋅ч электроэнергии.

Запущен на Экибастузской ГРЭС-1 АО "Самрук-Энерго", фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2024 15:57

Фото: АО "Самрук-Энерго"

На текущий момент завершаются пуско-наладочные работы и в октябре 2024 года планируется подписать акт приемки объекта в эксплуатацию.

Таким образом, в ОЗП 2024-2025 годах Экибастузская ГРЭС-1 будет готова работать в восьмиблочном режиме. Впервые за последние 30 лет станция сможет выйти на полную мощность с нагрузкой 4 тыс. МВт.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Экибастузская ГРЭС-1" является частью группы компаний АО "Самрук-Энерго", которому принадлежит 100% доли электростанции.

Запущен на Экибастузской ГРЭС-1 , фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2024 15:57

Фото: АО "Самрук-Энерго"

Читайте также

Какое место занимает Казахстан в рейтинге по скорости мобильного интернета
Какое место занимает Казахстан в рейтинге стран по скорости мобильного интернета
Айсулу Омарова
Экибастуз 2024 год Электроэнергия Самрук-Энерго
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Дистанционное обучение, удаленное обучение, учеба на дому, онлайн-обучение, дистанционная, школьники, обучение из дома
Отправят ли детей в Казахстане с 15 сентября на дистанционное обучение – ответ санврачей
Россия выдала Казахстану подозреваемую в особо крупном мошенничестве
Россия выдала Казахстану подозреваемую в особо крупном мошенничестве
Павел Дуров, арест
Кто такой Павел Дуров, и чем его арест грозит Казахстану
Семья
Молодая жена Курбана Омарова объявила о беременности
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: