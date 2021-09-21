Появилось видео, что делал пермский стрелок до трагедии в универе

Тимур Бекмансуров, устроивший стрельбу в университете, стрелял в проезжавшего мимо него водителя авто. Кадры с видеорегистратора появились в Сети, передает zakon.kz.

Как видно на кадрах, студент выбегает из-за припаркованного авто, поднимает ружье и нажимает на курок один раз. Он попал в лобовое стекло, на котором осталась трещина. Информация о том, что водитель пострадал из-за данного инцидента - не поступала.

Кроме того, стало известно, что Тимур Бекмансуров доехал к Пермскому государственному университету на такси. На видео видно, что студент выходит из дома, садится в синюю Mazda, и направляется в университет. В руке у него сумка.

Позже появился комментарий таксиста, который помог Тимуру добраться до вуза. По словам водителя такси, пермский стрелок оплатил за поездку "по безналу", плюс оставил 60 рублей чаевых.

Журналистам Mash водитель такси сообщил, что обратил внимание на странного парня в балаклаве, но "не придал этому значения", потому что "молодежь странная такая, всякую ерунду натягивают на лица".

Сумку, в которой Бекмансуров вез дробовик, таксист предложил положить в багажник, но стрелок отказался – взял с собой в салон. По пути был неразговорчив, в конце поездки попросил тормознуть "где-нибудь на остановке". Кем был его пассажир, водитель узнал позже – когда его посреди другой поездки задержали и допросили оперативники. Вместе с совершенно случайным пассажиром, оказавшимся в салоне. Обоих отпустили, убедившись в непричастности, – рассказал он.

После трагических событий следователи провели обыск в квартире стрелка.