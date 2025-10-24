Появилось видео побега грабителей Лувра
На видео двое злоумышленников спускаются на механическом подъемнике со второго этажа. Позже раздается вой полицейских сирен, но к тому моменту грабители уже уезжают на скутерах.
New footage reveals the bold Louvre heist: two thieves lowering themselves from a balcony on a stolen lift, jewels in hand. They hijacked the lift days earlier, disguised it, and tried to torch it—but guards intervened. Still on the run with $96M in loot. pic.twitter.com/QY7ZpahwF8— Polymarket Intel (@PolymarketIntel) October 23, 2025
По данным NBC, французская прокуратура уже знает о появлении этих кадров, надзор включил их в расследование.
Ранее четверо злоумышленников похитили королевские драгоценности XIX века из коллекции Наполеона и императрицы Евгении. На это у них ушло семь минут. Ущерб оценили в 88 млн евро. Глава Минюста Франции назвал ограбление провалом для страны. Преступников до сих пор ищут.