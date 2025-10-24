#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
538.11
623.51
6.61
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
538.11
623.51
6.61
Мир

Появилось видео побега грабителей Лувра

Видео побега грабителей Лувра, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2025 06:06 Фото: pixabay
23 октября в Сети появились кадры побега предполагаемых грабителей из расположенной на втором этаже Лувра "Галереи Аполлона", сообщает Zakon.kz.

На видео двое злоумышленников спускаются на механическом подъемнике со второго этажа. Позже раздается вой полицейских сирен, но к тому моменту грабители уже уезжают на скутерах.

По данным NBC, французская прокуратура уже знает о появлении этих кадров, надзор включил их в расследование.

Ранее четверо злоумышленников похитили королевские драгоценности XIX века из коллекции Наполеона и императрицы Евгении. На это у них ушло семь минут. Ущерб оценили в 88 млн евро. Глава Минюста Франции назвал ограбление провалом для страны. Преступников до сих пор ищут.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Побег из талгарского ИВС: в Сети появилась ориентировка на предполагаемого насильника
10:40, 22 октября 2024
Побег из талгарского ИВС: в Сети появилась ориентировка на предполагаемого насильника
Грабители похитили драгоценности Наполеона из Лувра
15:01, 19 октября 2025
Грабители похитили драгоценности Наполеона из Лувра
В соцсетях появились видео беспорядков в Каире
03:10, 24 декабря 2024
В соцсетях появились видео беспорядков в Каире
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: