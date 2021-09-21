В Нур-Султане теннисные турниры Astana Open АТР 250 и WTA 250 пройдут со зрителями

Благодаря решению Межведомственной комиссии по допуску зрителей на трибуны, Федерация тенниса Казахстана приглашает всех любителей тенниса в Национальный теннисный центр, посмотреть зрелищные игры и поддержать своих любимых игроков.

Количество билетов ограничено и строго регламентировано – они уже поступили в продажу. Вход будет через систему ASHYQ (только при наличии "зеленого" статуса посетителей). Это решение поможет проконтролировать заполняемость зала и соблюдать правила рассадки. Зрители должны обязательно соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

Билеты можно приобрести здесь и здесь.

Стоимость билетов на матчи основного раунда – 3000 тг

Стоимость билетов на полуфиналы и финалы – 5000 тг

Место проведения: Национальный Теннисный Центр, пр. Туран 4/2 В.

Вход для зрителей по билетам - Северная трибуна (со стороны Центрального парка).

"Astana Open" - это турниры престижной серии АТР 250 и WTA 250, проводимые под эгидой международной Ассоциации Профессионалов Тенниса (АТР) и Женской теннисной Ассоциации (WTA), в котором примут участие теннисисты ТОП-100 мирового рейтинга, такие как Аслан Карацев, Джон Миллман, Бенуа Пер, Кристина Младенович, Элисон Ван Утвейк и другие.

Казахстан представят игроки Национальной сборной страны - Александр Бублик, Михаил Кукушкин, Андрей Голубев, Александр Недовесов, Зарина Дияс, Юлия Путинцева, Ярослава Шведова, Анна Данилина.

Время начала игра: С 21 по 26 сентября – с 12:00

С 27 по 29 сентября – с 11:00

30 сентября - с 12:00

1 октября – с 11:30

2 октября – с 12:00

Билеты продаются на полный игровой день.

Мужские одиночные полуфиналы - суббота, 25 сентября, матчи пройдут друг за другом - начало первого матча в 14:00 Мужские финалы: воскресенье, 26 сентября, матчи пройдут друг за другом - начало парного финала в 12:00, начало индивидуального финала в 14:30 Женские одиночные полуфиналы - пятница, 1 октября, матчи пройдут друг за другом - начало первого матча в 16:00 Женские финалы: суббота, 2 октября, матчи пройдут друг за другом - начало парного финала в 12:00, начало индивидуального финала в 14:30

Генеральные спонсоры турниров Astana Open ATP250/WTA250: "Kazzinc", "ForteBank"

Официальные партнеры: The Ritz-Carlton Astana, Aqua Rossa, MasterCard, Technogym