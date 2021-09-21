Специалисты назвали лучшие продукты для завтрака

Здоровый кишечник - это залог крепкого здоровья и высокого иммунитета. Диетолог из Health Takes Guts Дайан Ришикоф рассказал, что нужно есть на завтрак для того, чтобы организм правильно работал, передает zakon.kz.

Как считают специалисты, состояние кишечника зависит от многих факторов, в том числе питания человека, сообщает profile.ru. Микробиом этого органа не статичен и постоянно меняется, поэтому важно добавлять в рацион правильные продукты.

Йогурт

Йогурт содержит пробиотики - бактерии, способствующие правильной работе кишечника. Главное - выбирать йогурт без добавленного сахара. А если хочется больше белка, следует остановить выбор на греческом йогурте.

Спаржа

Спаржа содержит пребиотики, поэтому это растение также можно включить в полезный для кишечника рацион. Спаржу можно добавлять в яичницу или омлет, а также к тостам с яйцами, сыром или авокадо.

Бананы

Бананы содержат множество полезных элементов, которые могут способствовать правильной работе кишечника. Один из них - устойчивый крахмал. Это вид углеводов, который "сопротивляется" перевариванию в тонком кишечнике. Он медленно всасывается и служит пищей для полезных бактерий в пищеварительном тракте, отмечают специалисты Гарвардского университета.

Овес

Овсянка является очень популярным и полезным завтраком. Овес содержит клетчатку - пищевое волокно, которое способствует здоровью кишечника и надолго сохраняет чувство сытости.

Яблоки

Яблоки содержат пектин - вид растворимой клетчатки, способствующей правильной работе кишечника. Эти фрукты можно добавить в овсянку или к тостам с арахисовой пастой.

Семена льна

За последние несколько лет популярность семян льна увеличилась, так как в этом продукте содержится множество полезных веществ, в том числе клетчатка. Семена льна можно добавлять почти во все блюда для завтрака, в том числе в каши, смузи, йогурт или хлопья.